Krippenweg Hartheim: Die zweite Auflage wird noch besser mit mehr Krippen und neuen Tassen

Noch mehr ins Zeug legen wollen sich die Hartheimer – nach dem riesigen Erfolg der Premiere – mit ihrem zweiten „Hartheimer Krippenweg“: 26 Krippen sind zu sehen.
Größer zu denken – das trauen sich die Hartheimer schon bei der Vorbereitung des zweiten Hartheimer Krippenwegs – schließlich hatte die Premiere 2024 eingeschlagen wie ein Komet. Derselbe – ein schnuckeliger Stern mit güldenem Schweif – weist vom 30. November bis zum 6. Januar allen Besuchern den Rundweg, der vom Käpelle rund drei Kilometer weit an den verschiedensten Krippen vorbeiführt.