2 In St. Johann wünschten die kleinen Schauspieler des Krippenspiels am Ende allen frohe Weihnachten. Foto: Strohmeier

"Auf nach Bethlehem!" hieß es beim Krippenspiel der Johanneskirche. In beiden Kirchen liebevoll vorbereitet und in Szene gesetzt, gaben die kleinen Schauspieler als Josef, Maria, Engel und Hirten ihr Bestes.















Bad Dürrheim - Zu den Klängen von Stille Nacht – Heilige Nacht konnten sich die Kirchenbesucher in der Johanneskirche auf die kommenden Stunden einstellen und zur Ruhe kommen. Diakonin Heike Harmsen-Winterhalter richtete sich nur kurz an die Gottesdienstbesucher mit der Information, dass die Geschichte von Christi Geburt nicht gesondert vorgelesen werde.

Weihnachten sie ein Fest der Freude, man freue sich über Geschenke, Besuch oder über den Christbaum. Die bleibende Freude sei jedoch etwas anderes. "Das Kind in der Krippe ist das größte Geschenk", schloss sie ihre einführenden Worte.

"Maria war irgendwie schwanger geworden"

In der Johanneskirche gibt man sich technisch modern, es wurden keine Liedblätter mehr ausgeteilt, die Texte wurde mittels Beamer groß auf die Wand links über dem Altar projiziert. Und so modern die Technik ist, die Kinder hatten eine ganz klassisches Krippenspiel vorbereitet, nach dem Alten Testament Jessiah, 9. Kapitel – mit einigen modernen Redewendungen.

So standen drei kleine Engel erhöht im Hintergrund, vor ihnen reihten sich Maria, Josef, die Hirten, die Wirtsleute und Erzähler auf. Und nicht zu vergessen eine ganze Schar voller Plüsch-Schafe. "Maria war irgendwie schwanger geworden", hieß es zu Beginn, was die Zuhörer zum schmunzeln brachte. Das Paar war auf Herbergssuche und Josef sorgte sich. Doch Maria stimmte zu einem Solo mit mehreren Strophen an, in dem sie unter anderem sang: "Josef mach dir keine Sorgen." Und sollte die kleine Schauspielerin aufgeregt gewesen sein, war davon in ihrem Gesang nichts zu hören.

Dramatik in der Musik

Das Krippenspiel bekam Dramatik, als sie keine Herberge fanden und die Schauspielgruppe das Lied anstimmten "Hier wird Geld gemacht". Und die ersten Takten erinnerten ganz stark an die ersten Takten von Money, Money, Money, dem Song von Abba.

Am Schluss im Stall untergekommen, wechselte die Szene zu den Hirten auf dem Feld. Hier hatten sich die Schreiber des Stücks etwas weiteres einfallen lassen. Bei des Engels Verkündung wurden die Gottesdienstbesucher mit einbezogen, sie konnten den Refrain "Gloria in excelsis deo" mitsingen. Zunächst noch etwas zaghaft wurden sie dann auch mutiger. Und am Schluss hieß die Losung "Auf nach Bethlehem!"

In ihren Schlussworten sprach die Diakonin die aktuelle Situation an. Die Furcht vor Terror und Krieg. "Wenn wir über unser Land hinausschauen, sehen wir nicht viel vom Frieden", sagte sie und ergänzt: "Der Friede fängt bei jedem selbst an."

Ein unpünktlicher Engel

In der katholischen Kirche St. Johann wurde ebenfalls ein sehr klassisches Krippenspiel aufgeführt – auch hier mit humorvollen Ideen.

Maria und Josef waren zunächst auf Herbergssuche bis sie eine fanden. Die Szene wechselte und ein Engel stand im Mittelpunkt. Der kleine Engel – der nie pünktlich sein konnte – war auf der Suche nach dem Erzengel Gabriel und dem Rest der Seinen. Er klagt: "Ich bin ein Engel und habe das wichtigste Ereignis meines Lebens verpasst!" Denn Gabriel und die anderen hatten bei den Hirten schon ohne ihn mit der Verkündigung von Christi Geburt bei den Hirten angefangen. Ebenso wirkten die drei Weisen aus dem Morgenland bei dem Spiel mit. Sie suchten den Palast des Friedensfürsten und erkannten erstaunt, dass dies ein Stall ist. Am Schluss wünschte die junge Schauspielgruppe allen "Frohe Weihnachten!".

Jugendchor begleitet

Begleitet wurde die Kirche vom Jugendchor, der auf der Empore sang, und der klar und kräftig durch die Kirche zu hören war. Pfarrer Michael Fischer gab den Gläubigen die Bedeutung von Weihnachten mit auf den Weg. Dass Gott in Jesus in einen Menschen geschlüpft ist, ist das große Geschenk von Weihnachten. Dadurch sehe er die Augen durch die Welt der Menschen. Und jeder könne somit auch in seinem Nachbarn ein Stück von Gott sehen. "Keiner sollte traurig oder alleine sein."