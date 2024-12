Krippenspiele in Bad Dürheim: Kinder führen Geschichten in Weihnachtsgottesdiensten auf

Vermisster in VS 45-Jähriger löst mit Flucht aus Klinikum Suchaktion aus

Trotz lebensbedrohlicher Verletzungen hat ein 45-Jähriger am ersten Weihnachtsfeiertag das Schwarzwald-Baar-Klinikum verlassen. Die Polizei in Villingen-Schwenningen suchte den Mann dringend - am Abend konnte Entwarnung gegeben werden.