Krippenplätze in Weil am Rhein: Für Kinder gibt es zu wenig Betreuungsplätze

Bei der Versorgung mit Krippenplätzen gibt es eine leichte Entspannung. Für Kinder von drei Jahren an kann der rechnerische Bedarf aber bei weitem nicht gedeckt werden.

Nach wie vor könne die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht erfüllen. Die gelte für die Kleinkinder und bei denen über drei Jahren, führte Hauptamtsleiterin Annette Huber im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss aus.

Kleine Warteliste bei den Kleinen Für die Kleinkindbetreuung stehen aktuell 238 Plätze zur Verfügung. Rein rechnerisch gebe es zwar 268 Kinder mit Betreuungsbedarf, da jedoch bei Pflegeeltern derzeit noch 30 Plätze verfügbar seien, gebe es auf dem Papier keine Lücke mehr. Real existiere aber noch eine kleine Warteliste bei den Kleinen, erklärte Huber.

Anders die Situation bei den über Dreijährigen: Hier verfügt die Stadt derzeit über 1100 Plätze, während es 1198 zu betreuende Kinder in der Stadt gibt. Rechnerisch liege der Fehlbedarf damit bei 88 Plätzen, was vier Kindergartengruppen entspreche, analysierte die Hauptamtsleiterin. Zwölf ältere Kinder seien derzeit bei Tageseltern untergebracht. Die reale Warteliste sei aber wesentlich kürzer.

Personalsituation ist ein großes Problem

Ausreichend Fachpersonal zu finden, bleibt die größte Herausforderung im Erziehungsbereich. Die Situation werde auf dem heimischen Markt zunehmend schwieriger, meinte Huber. Das führe dazu, dass die Stadt aus Personalmangel 15 Krippenplätze und 64 Plätze für Kinder über drei Jahren derzeit unbelegt lassen müsse. Das erhöhe den rechnerischen Fehlbedarf entsprechend.

Mehr Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Hinzu komme, dass immer mehr Kinder einen erhöhten Förderbedarf aufweisen, sodass sie zwei Plätze beanspruchen. Hier sei die Stadt bemüht, ein eigenes multiprofessionelles Team an Ergo- und Logopäden aufzubauen, um die Erziehenden zu entlasten und früher mit der Einzelförderung beginnen zu können. Denn ohne eigenes Fachpersonal müssten die Kinder mit Entwicklungsverzögerung oft fast ein Jahr auf fachliche Unterstützung warten. Eine Logopädin, die 2025 eingestellt worden war, habe die Stadt zwar wieder verlassen, es konnten aber zwei Ergotherapeutinnen, die sich eine Stelle teilen, neu eingestellt werden.

Defizite vor Schulkarriere ausgleichen

Annette Huber fragte: „Wenn wir in den Kitas keine Hilfe anbieten, wo erhalten diese Kinder sie dann?“ Kümmere man sich in den Kitas nicht um diese besonderen Fälle, dann starten die betroffenen Kinder mit erheblichen Defiziten in ihre Schulkarriere. Sie hoffe deshalb, dass der Gemeinderat den Weg, neben rein pädagogischem, auch therapeutisches Personal einzustellen, mitgehe.

Vorstellungen gehen auseinander

Ein weiteres Problem stelle die Tatsache dar, dass die Vorstellungen von Eltern und Erzieherinnen zunehmend auseinanderdriften: Während immer mehr Eltern eine Ganztagsbetreuung wünschen, wollen Erzieherinnen immer öfter nur halbtags oder nur bis 14 Uhr arbeiten. Dies führe etwa in der Einrichtung an der Kirschenstraße dazu, dass für die Ganztagsbetreuung auch Tageseltern hinzugezogen werden müssen, was kostenintensiv sei.

Zwei Inderinnen beginnen im September

Große Hoffnungen setzt Huber deshalb auf die Initiative zur Personalgewinnung, welche die Stadt gemeinsam mit weiteren Kommunen in Indien angestoßen hat. Bereits diesen September beginnen die ersten beiden indischen Kräfte ihre Ausbildung im Dreiländereck. Eine davon komme nach Weil, so Annette Huber.

Neue Kita mit Krippe und Regelgruppe

Bis Ende 2027 wird die Bedarfslücke wohl kleiner werden, denn, wie Annette Huber in Erinnerung rief, wird die neue Kita an der Friedlinger Blauenstraße, die ein Bauträger errichtet und ein freier Träger betreibt, Ende dieses Jahres eröffnet. Sie bietet eine Krippengruppe mit zehn sowie eine Regelgruppe mit 20 Plätzen.

Erweiterung um zweite Gruppe in Otterbach

Der neue zweigruppige Kindergarten Sankt Franziskus in Otterbach, der den eingruppigen ersetzt, wird Ende 2027 fertiggestellt sein. Nach 2027 könnte die Nachfrage nach Betreuungsplätzen aber wieder ansteigen, denn es seien einige neue Großbauprojekte und zum Teil sogar neue Quartiere geplant, was den Zuzug weiterer Familien mit Kindern bedeute, prognostizierte Annette Huber.

Der Gemeinderat erkannte die Bemühungen der Stadt, den Ausbau der Kita-Plätze und die Gewinnung von Personal weiter voranzutreiben, ausdrücklich an. Eugen Katzenstein betonte, wie wichtig es sei, „dass wir uns intensiv um spezielle Fälle kümmern“. Es sei lohnend, diese Kinder zu fördern.