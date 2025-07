Krippengruppe schließt: Kinderkrippe in Häg-Ehrsberg wird im September 2026 schließen

1 Mit der Kinderkrippe schließt in Häg-Ehrsberg ab September 2026 eine der Gruppen für Kinder unter drei Jahren. Foto: Karl-Heinz Rümmele In Häg-Ehrsberg nimmt die Zahl der Kinder stetig ab. Deshalb schließt der Kindergarten ab Herbst 2026 eine der Gruppen für Kinder unter drei Jahren.







Die Kinderzahlen in Häg-Ehrsberg gehen für die Krippe, einer Gruppe für Kinder unter drei Jahren, immer weiter zurück. Konnte man dies anfangs noch durch Kleinkinder aus Zell und Ortsteilen auffangen, ist es seit der Vergrößerung der Krippe in Zell nicht mehr möglich. Im Mai war die Krippe in Häg-Ehrsberg mit sieben Kindern belegt, im September sind es vier, im November fünf, im Januar noch vier und im März 2026 nur noch drei Kinder. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung deshalb die Schließung einer Ü 3-Gruppe beschlossen.