Lange Tradition: Historiker legt Anfängen der Weihnachtskrippe in Schramberg offen

Der Historiker David Kuhner hat sich in einer Forschungsarbeit mit den Anfängen der Weihnachtskrippe in Schramberg beschäftigt.
Zu den ältesten Bräuchen in Schramberg gehört die Tradition der Weihnachtskrippe. Im 20. Jahrhundert begründete die „Schramberger Schule“ mit ihren von Karl Otto Schimpf (1891 bis 1974) aus Offenburg angeregten Bühnenkastenkrippen sogar den Ruf als „Krippenhauptstadt des Schwarzwaldes“, die sich seit dem ersten Advent wieder einmal besonders eindrucksvoll im Stadtmuseum im Schloss präsentiert.