2 Die Krippen von Walter Konrad sind schlicht gehalten. Maria und Josef bilden mit ihren Körpern einen schützenden Bogen um das Jesuskind. Foto: Otto

Jetzt in der Vorweihnachtszeit kommen in den Rottweiler Häusern besondere Schmuckstücke zutage: die Krippen. Hinter vielen steckt eine besondere Geschichte, so auch hinter den Krippen von Kieferorthopäde Reinhard Schugg.















Rottweil - Im lichtdurchfluteten Haus von Reinhard Schugg und seiner Familie haben zwei Krippen schon vor Weihnachten einen besonderen Platz bekommen. Denn sie bestechen nicht nur durch ihre Schlichtheit und die ganz besondere Handschrift des Künstlers, der sie geschaffen hat. Sie erzählen auch von Schuggs Heimat, schaffen eine Verbindung zum verstorbenen Vater Joseph Schugg und wecken viele Erinnerungen.

Joseph Schugg und Walter Konrad verbindet die Kunst und die Freundschaft

Die Krippen stammen aus den Händen des Bildhauers Walter Konrad aus Reicholzried im Allgäu (1931 – 2022). Und das Allgäu ist die Heimat des Rottweiler Kieferorthopäden Reinhard Schugg. Sein Vater, Joseph Schugg, der 1994 verstarb, war ein bekannter Kunstmaler, Kirchenmaler und Restaurator. "Und er hat mit Walter Konrad zusammengearbeitet", berichtet Schugg, als wir ihn und seine Krippen besuchen. Manche aufwendige Restaurationsaufträge, die sein Vater Joseph Schugg von Kirchen bekam, hatte dieser gemeinsam mit Bildhauer Walter Konrad gelöst. "Sie arbeiteten nicht nur zusammen, sie waren auch Freunde", sagt Schugg. Und beide habe ein faszinierend großes kunsthistorisches Wissen verbunden.

Letzter Besuch zum 90. Geburtstag

Vor genau einem Jahr hatte Reinhard Schugg gemeinsam mit seiner Mutter den Bildhauerfreund des Vaters in seiner Werkstatt besucht. Anlass war dessen 90. Geburtstag. Nahezu blind, hat der Künstler noch voller Schaffenskraft an seinen Werken gearbeitet. Es war die letzte Begegnung. Im Sommer diesen Jahres verstarb Walter Konrad.

In Reinhard Schugg war bei dem Besuch der Wunsch gewachsen, nicht nur für sich, sondern auch für seine beiden Töchter eine Krippe zu erwerben. Drei Krippen haben nun eine neue Heimat gefunden, eine ist schon bei einer der Töchter, zwei sind aktuell noch bei Reinhard Schugg zuhause. Und er und seine Familie freuen sich über deren Ausdruckskraft – und all das, was sie darüber hinaus mit diesen Krippen verbinden.