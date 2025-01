Krippe in der Kirche Hart: Selbst in kleinen Details steckt viel Liebe

Es dauert drei Tage, bis die Krippe aufgebaut und fertig eingerichtet ist. Erst wird das Grundgerüst aufgebaut, dann folgen die Rückwand und der Bachlauf. Krippe, Figuren und Technik kommen am Ende dazu. Mehrfach wird von Walburga Frei geputzt, von Elisabeth Klingler, Monika und Hubert Kessler aufgebaut und am Ende ist der Blumenschmuck von Martha Mesam die perfekte Ergänzung für den Gottesdienst.

2023 gibt es die ersten Veränderungen

Viele wissen nicht, was in den vergangenen Jahren alles an Arbeit und Neuerungen in die Krippe investiert wurden. So haben Monika Kessler, Aileen Kessler, Jeanette Kessler und Melanie Mesam bereits 2023 die Rückwand der Krippe neu bemalt. Diese Rückwand wurde in diesem Jahr weiter optimiert, damit der Aufbau besser gelingt und man nicht die Lichterkette des Sternenhimmels jedes Mal neu zusammenkleben muss. Dafür wurden die Lichterketten nun von Monika und Hubert Kessler neu angeordnet und fest verklebt.

Das Gemeindeteam hat sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, dass zwei neue Figuren gekauft werden sollen. Diese wurden im Sommer von Anna Simma, einer Nichte von Elisabeth Klingler, gefertigt.

Neuen Bachlauf angeschafft

In den letzten Jahren haben Philipp Kessler und Pascal König sich mit der aufwändigen Technik der Krippe auseinander gesetzt und sie optimiert. Es wurde der alte Bachlauf, die Lichterketten und der Stern von Bethlehem integriert.

Da der alte Bachlauf jedoch undicht war, wurde zunächst ein Gartenbrunnen integriert mit dem Vorhaben, eine bessere Lösung für den Bachlauf zu suchen. Dies ist in diesem Jahr gelungen. Ein neuer Bachlauf, der eigentlich für den Garten vorgesehen ist, wurde angeschafft. Dafür brauchte man auch ein Grundgestell. Der Bach mündet in einem Reptilienbecken, welches kurzerhand als Teich eingesetzt wurde.

Münzgeld für weitere Neuerungen

Da in und um die Krippe häufig wieder Verbesserungen und Änderungen entstehen, hat man sich für die Einrichtung einer Kasse entschieden. Wenn man dort Münzgeld einwirft, erklingt weihnachtliche Musik und der Bachlauf und die Lichter der Krippe gehen in Betrieb.

Vom Musikverein Hart hat man schon seit Jahren einen Vorhang ausgeliehen. Diesen darf die Kirchengemeinde nun behalten. Monika Kessler hat aus dem Stoff einen Vorhang genäht und Hubert Kessler hat eine Vorrichtung an das Altarbild gemacht, damit der Rahmen nicht mehr die gesamte Last der Stoffes trägt. Die Krippenlandschaft wird stets mit Moos verziert, welches von Christian Fechter alle zwei Jahre gesammelt wird.

Über die Jahre entstehen immer neue Details

Die Idee, die alte Krippe immer wieder zu erweitern entstand vor allem dadurch, dass man für die vielen Figuren nicht genug Platz hatte und an Dreikönig die Hirten und Schafe weichen mussten.

Über die Jahre sind immer mehr Details entstanden, die man entdecken kann. Bethlehem als Stadtrelief, die Burg Hohenzollern, Schäfer mit Hund und Herde aufgemalt am Hintergrund.

Was in diesem Jahr auch noch dazugekommen ist- aber nichts direkt mit der Krippe zu tun hat: Der Schaukasten der Kirchengemeinde wurde das erste Mal zum Weihnachtsfenster gestaltet. Die Idee dazu hatte Martha Mesam. Ihre Tochter hat die Bildgestaltung übernommen.