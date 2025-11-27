Kripo Rottweil: Teufel informiert sich über Sicherheitslage im Landkreis Rottweil

Stefan Teufel besuchte die Kriminalpolizeidirektion Rottweil, um sich über aktuelle Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung und Präventionsarbeit zu informieren.
Bei einem Besuch der Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat sich Stefan Teufel MdL, CDU-Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion umfassend über die aktuelle Sicherheitslage und die Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung in der Region informiert. Im Gespräch mit Kripochef Michael Gerg und seinem Stellvertreter Simon Bihl wurde deutlich, wie anspruchsvoll und unverzichtbar die Arbeit der Ermittler im Landkreis Rottweil ist.