1 Die Polizei untersucht des Tatort am Montag erneut. Foto: Otto

Ein Großaufgebot der Polizei war am Morgen erneut am Wohnhaus in Irslingen angerückt. Dort war am Sonntag vor einer Woche ein Zwöfjähriger von einem Schuss in den Kopf getroffen und schwer verletzt worden. In Untersuchungshaft sitzt ein 14-Jähriger, gegen den wegen versuchter Tötung ermittelt wird.