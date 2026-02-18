Kripo ermittelt: Kinder finden in Oberharmersbach eine Frauenleiche
Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Todesursache der Frau geben können. (Symbolfoto) Foto: Hildebrand

Kinder machten am Dienstag eine schreckliche Entdeckung in Oberharmerbach: eine leblose Frau in einem Bach. Ihre Identität schein geklärt, die Todesursache jedoch nicht.

Nachdem die Kinder die leblose Frau im Waldhäuser Bach am Dienstagnachmittag entdeckten, alarmierten sie über Familienangehörige die örtlichen Rettungskräfte. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnte kurz nach 16 Uhr die Leiche aus dem Bach geborgen werden.

 

In einem von ihr mitgeführten Rucksack konnten Ausweisdokumente einer 61-jährigen Frau aufgefunden werden, die der weiblichen Leiche zugeordnet werden können. Zu den Umständen, die zum Tod der 61-Jährigen führten, haben die Beamten der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor, heißt es weiter.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0781/21 28 20 zu melden.

