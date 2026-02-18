Kripo ermittelt: Kinder finden in Oberharmersbach eine Frauenleiche

Kinder machten am Dienstag eine schreckliche Entdeckung in Oberharmerbach: eine leblose Frau in einem Bach. Ihre Identität schein geklärt, die Todesursache jedoch nicht.
Nachdem die Kinder die leblose Frau im Waldhäuser Bach am Dienstagnachmittag entdeckten, alarmierten sie über Familienangehörige die örtlichen Rettungskräfte. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnte kurz nach 16 Uhr die Leiche aus dem Bach geborgen werden.