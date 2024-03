Nach Brand in Solarium – wie geht es für Hausbewohner weiter?

Kripo ermittelt in Oberndorf

1 Das Feuer war im Solarium im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Foto: Finkbeiner

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wettestraße stehen manche der Bewohner vor einem Scherbenhaufen. Derweil laufen die Ermittlungen der Kripo auf Hochtouren. Das ist der Stand der Dinge.









Flammen schlagen aus dem Gebäude, schwarzer Rauch quillt empor – als die Feuerwehrkräfte am 16. März gegen 4 Uhr in der Oberndorfer Wettestraße eintrafen, stand das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Brand.