Kripo ermittelt: 39-Jähriger wird an Ebinger Bahnhof überfallen

Die Unbekannten schlugen auf den 39-Jährigen ein.







Den Angaben des 39-jährigen Geschädigten zufolge stieg dieser gegen 19.30 Uhr am Bahnhof in Ebingen aus dem Zug aus und soll auf dem Weg zum Busbahnhof von zwei unbekannten Männern von hinten angegangen worden sein. Nach einer Forderung nach Geld soll dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen worden sein, wonach die beiden Unbekannten ohne Diebesgut zu Fuß flüchteten.