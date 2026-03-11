Kripo ermittelt: 39-Jähriger wird an Ebinger Bahnhof überfallen
1
Die Unbekannten schlugen auf den 39-Jährigen ein. (Symbolfoto) Foto: Bits and Splits – stock.adobe.com

Nachträglich zur Anzeige gebracht worden ist ein Raub mit Körperverletzung, der sich am Dienstagabend in Ebingen ereignet haben soll. 

Den Angaben des 39-jährigen Geschädigten zufolge stieg dieser gegen 19.30 Uhr am Bahnhof in Ebingen aus dem Zug aus und soll auf dem Weg zum Busbahnhof von zwei unbekannten Männern von hinten angegangen worden sein. Nach einer Forderung nach Geld soll dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen worden sein, wonach die beiden Unbekannten ohne Diebesgut zu Fuß flüchteten. 

 

Unmittelbar nach der Tat erfolgte keine Verständigung der Polizei. Am Folgetag wurden beim Geschädigten nicht unerhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich festgestellt, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und unter Telefon 07432/955-0 nach Zeugen sucht. 

 