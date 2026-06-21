Kriminelles Online-Shopping: Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel

Fake Shops sind ein Problem für Online-Einkäufer. Auf der anderen Seite haben ehrliche Händler ein wachsendes Problem mit unehrlichen Kunden - unter Beteiligung der organisierten Kriminalität.
München - Der Online-Handel weltweit leidet unter einer wachsenden Zahl betrügerischer Kunden. Nach einer Analyse des US-Cybersicherheits-Dienstleisters LexisNexis Risk Solutions tragen dazu sowohl die Konjunkturflaute als auch die organisierte Kriminalität bei. Internationale Banden werben demnach gezielt Menschen an, die beim Online-Shopping betrügen oder Kriminellen ihre Identität zur Verfügung stellen.