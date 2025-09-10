Kriminelle rückten nachts an: So reagiert der Meißenheimer Obstbauverein auf den Erntediebstahl

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Meißenheim stecken viel Arbeit in ihre Bäume. Die gefüllten Äste riefen Diebe auf den Plan. Nun handelt der Verein.

Die Stimmung beim Obst- und Gartenbauverein ist getrübt – und das, obwohl gerade Erntezeit ist. Der Hintergrund ist jedoch nicht etwa witterungsbedingt schlechte Erträge, sondern Diebe, die anrückten und sich an den Bäumen der Vereinsmitglieder zu schaffen machten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Verein mit Obsträubern konfrontiert ist, berichtet Klaus Rosewich im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die unbekannten Täter rückten in der Nacht an, erinnert sich Rosewich. Zwischen dem 23. und 24. August ernteten die Erntediebe einen Zwetschgenbaum von seinem Vereinskollegen ab, berichtet sich Rosewich. „Der Zwetschgenbaum war fast komplett leer.“ Lediglich einige wenige Früchte in den obersten Ästen hätten die Unbekannten hängen gelassen.

Auch seine unmittelbar angrenzenden Zwetschgenbäume seien teilweise abgeerntet worden, so Rosewich – wenn auch nicht in demselben Ausmaß wie bei seinem Kollegen. Die betroffenen Obstbäume befinden sich auf Privatgrundstücken.

Diebe gingen „professionell“ vor

Das Phänomen des Obstdiebstahls sei ein wachsendes Problem für die Landwirte, erklärte der Obst- und Gartenbauverein kurz nach dem jüngsten Diebstahl im Amtsblatt der Gemeinde (wir berichteten). Die Vorgehensweise der Täter sei unterschiedlich. „Manche pflücken im Vorbeigehen einen Apfel, andere kommen mit Tüten, Körben oder ganzen Lieferwagen“, so der Meißenheimer Verein. Rosewich vermutet angesichts des nahezu komplett abgeernteten Zwetschgenbaums Täter, die den Obstklau im „professionellen Stil“ betreiben.

„Das passiert Land auf Land ab“, meint Rosewich. Er tausche sich auch immer wieder mit anderen Obstbauern und Vereinen aus. Die Problematik sei die gleiche. Auch die Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg berichten immer wieder über das Phänomen (siehe Info). Rosewich vermutet, dass die Täter oft zunächst einzelne Früchte probieren würden, um dann später zur Ernte anzurücken. Bei dem Fall in Meißenheim seien die Zwetschgen jedoch vor ihrem optimalen Erntezeitpunkt gestohlen worden.

Verein setzt künftig auf Kamera und Elektrozaun

Die Art des Obstes mache dabei keinen Unterschied. Egal Ob Kirschen, Zwetschgen, Äpfel oder Birnen: „Es wird alles geholt“, ärgert sich Rosewich.

Besonders frustrierend ist für die bestohlenen Obstbauern, dass ihre investierte Zeit umsonst war. Die Bäume werden regelmäßig gepflegt, der Rasen um die Bäume gemäht und auch Geld wird in die Anlagen investiert. Hinzu komme, dass manche Erntediebe bei ihren Beutezügen auch die Bäume selbst beschädigen würden. Etwa indem Sie Äste abbrechen, weiß Rosewich zu berichten.

Der Meißenheimer Verein sieht sich nun gezwungen, seine Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Um die Bäume sei nun ein Elektrozaun installiert worden, berichtet Rosewich. Dieser sei vergleichbar mit Weidezäunen und habe sich zum Schutz der Obstbäume bewährt. Zudem werde der Verein Wildtierkameras anbringen, um im Fall der Fälle bessere Chancen zu haben, die Täter zu überführen.

Den Zwetschgendiebstahl habe der Betroffene nicht zur Anzeige gebracht, so Rosewich. Sollte es bei möglichen Fällen in Zukunft jedoch Hinweise auf Täter geben, werde man Anzeige erstatten. Wer Obst ernten möchte, kann dies in der Region auch ohne eigene Bäume legal – und kostenlos. Manche Gemeinden beteiligen sich an der Aktion „Gelbes Band“. Die so markierten Bäume dürfen geerntet werden. Die Aktion hat sich deutschlandweit verbreitet. „Eine gute Sache“, findet auch Rosewich. Er hat jedoch die Sorge, dass Obstdiebe ein gelbes Band an nicht dafür freigegebene Bäume anbringen, um diese dann abzuernten. Darauf werde der Obst- und Gartenbauverein ein Augenmerk haben, so Rosewich.

Weitere Fälle von Erntediebstahl

Immer wieder machen Obstdiebe in der Region Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr war etwa die Empörung über besonders dreiste Diebe in Renchen groß. Sie schnitten von Kirschbäumen die Äste ab und fuhren mit ihnen davon, um offenbar später in aller Ruhe zu pflücken. Die Beamten beschrieben das Vorgehen als „brachial“. Bereits im Jahr 2023 gab es laut Polizei in der Gemeinde einen ähnlichen Fall – die Ermittlungen blieben erfolglos. Typisch bei den Fällen ist, dass die Täter oft in den Nachtstunden anrücken.