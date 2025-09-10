Kriminelle rückten nachts an: So reagiert der Meißenheimer Obstbauverein auf den Erntediebstahl

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Meißenheim stecken viel Arbeit in ihre Bäume. Die gefüllten Äste riefen Diebe auf den Plan. Nun handelt der Verein.
Die Stimmung beim Obst- und Gartenbauverein ist getrübt – und das, obwohl gerade Erntezeit ist. Der Hintergrund ist jedoch nicht etwa witterungsbedingt schlechte Erträge, sondern Diebe, die anrückten und sich an den Bäumen der Vereinsmitglieder zu schaffen machten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Verein mit Obsträubern konfrontiert ist, berichtet Klaus Rosewich im Gespräch mit unserer Redaktion.