Kriminelle in Neubulach: Diebstahl mit Zielrichtung Kupfer - Zeugen gesucht

Kriminelle in Neubulach

1 Mit dem Ziel, Kupfer zu stehlen, sind wohl unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Neubulach eingedrungen. (Symbolbild) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.com

Bei der Tatausführung gestört worden sind in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Personen, die in das Innere einer Firma in Neubulach eingebrochen waren.









Link kopiert



Nach bisherigem Kenntnisstand und laut Polizeiangaben brachen die Täter zwischen etwa 23.40 Uhr und 2.15 Uhr in das in der Harry a’Wengen-Straße in Neubulach gelegene Gebäude ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Halle. Im weiteren Verlauf suchten sie offenbar zielstrebig nach allen Materialien aus Kupfer und beförderten diese durch ein Fenster auf eine angrenzende Wiese.