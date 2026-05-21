Kriminalstatistik vorgestellt: Weniger Straftaten im Kreis Freudenstadt – doch eine Auffälligkeit bleibt

Der Kreistag in Freudenstadt beschäftigte sich jüngst mit der Kriminalstatistik. Das erfreuliche: Die Zahlen sinken. Warum das im Bereich der Cyberkriminalität aber wenig bedeutet.

Das Gute vorweg: Die Zahl der Straftaten im Kreis Freudenstadt ist gesunken – und das im zweiten Jahr in Folge. Laut Kriminalstatistik, die der Polizeivizepräsident des Präsidiums Pforzheim, Mathias Bölle, dem Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags präsentierte, verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 3885 Fälle. 295 Fälle weniger als 2024 – ein Minus von knapp sieben Prozent.

Landesweit entwickeln sich die Fallzahlen ähnlich: Waren es in Baden-Württemberg 2024 noch 587.330 Straftaten, sind es im Jahr 2025 551.295 – ein Rückgang um 6,1 Prozent. Im Präsidium Pforzheim fällt der Rückgang noch deutlicher aus: Hier ist die Zahl der Straftaten um knapp zehn Prozent gesunken – auf 21.893. Das sicherste Präsidium, bekräftig Bölle.

Im Vergleich der Häufigkeitszahl bei den 35 Landkreisen – also der Zahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner gerechnet – landet der Kreis Freudenstadt mit 3186 auf dem siebten Platz. Am sichersten ist es im Enzkreis mit einer Häufigkeitszahl von 2633.

2026 noch weniger Straftaten?

„Die Zahlen sehen gut aus“, so Bölles Fazit vor dem Kreistag. Die fallenden Zahlen seien im Kreis Freudenstadt stärker ausgeprägt als im Landesschnitt. Und die bisherigen Zahlen für das Jahr 2026 würden zeigen: Der Abwärtstrend halte weiter an.

Einzelne Gemeinden im Kreis hätten zwar prozentual einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen, wie etwa Grömbach mit 212 oder Schopfloch mit 83 Prozent, die Zahlen würden sich aber immer noch in einem kleinen Rahmen bewegen, erklärt Bölle. In Grömbach ist die Zahl der Straftaten von acht auf 25 geklettert.

Mehr als 1000 Fälle in Wohngebieten

Bei den örtlichen Schwerpunkten zeichnet sich ab: Fast ein Drittel der Straftaten findet in Wohngegenden statt. 641 Fälle ereigneten sich in Wohngebieten, 404 in Mehrfamilienhäusern. Einfamilienhäuser waren 142 Mal Schauplatz einer Straftat. Die zeitlichen Schwerpunkte in der Woche fallen auf Montag und Freitag.

Diebstahl macht rund 25 Prozent der Delikte aus (sechs Prozent davon unter erschwerten Umständen), knapp 21 Prozent machen Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit – darunter Körperverletzung – aus. Der Anteil von Vermögens- und Fälschungsdelikten liegt bei 17,1 Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Kriminalstatistik Wie sich die Zahl der Straftaten im Kreis Freudenstadt entwickelt hat Das Polizeipräsidium Pforzheim hat die Kriminalstatistik für 2025 veröffentlicht. Die Zahlen im Kreis Freudenstadt sind erfreulich. Bei den Straftätern gibt es eine Auffälligkeit.

Die Aufklärungsquote schwankt, liegt 2025 aber höher als in den vorangegangenen drei Jahren. 67,3 Prozent der Fälle konnte die Polizei aufklären, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Deliktbereichen seien aber groß, so Bölle.

Schaden steigt – trotz sinkender Fallzahlen

Ein Bereich mit einer hohen Aufklärungsquote ist etwa die Cyberkriminalität. Sie lag 2025 bei 88,3 Prozent, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch die Zahl der Delikte ist kontinuierlich gesunken: Von 392 Fällen im Jahr 2023 auf 369 im Jahr 2025.

Warum das trotzdem kein Zeichen der Entspannung ist, zeigt die Schadenssumme. Diese sei, so Bölle, von etwa 500.000 Euro im Jahr 2024 auf 1,6 Millionen Euro im Jahr 2025 gestiegen. Bestimmte Opfergruppen hält die Polizei nicht fest, teilt der Sprecher des Präsidiums weiter mit.

Polizei setzt auf Präventionsarbeit

Einen konkreten Ansatz für die Bekämpfung gebe es nicht, heißt es weiter aus dem Präsidium. Die Polizei setze jedoch maßgeblich auf Präventionsarbeit in Form von Vorträgen, Social-Media-Auftritten oder Infoabenden – besonders für die ältere Bevölkerung. Sollte Schaden entstehen, übernehme ein geschultes Team der Kriminalinspektion den Fall.

Cyberkriminalität oder „Cybercrime“ umfasst Straftaten, bei denen das Internet oder andere Informationsgeräte als Tatmittel eingesetzt werden. Laut Polizeipräsidium Pforzheim gehe es dabei vor allem um Bedrohung, Betrug und die Herstellung, Verbreitung sowie Erwerb pornografischer Inhalte.