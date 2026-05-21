Kriminalstatistik vorgestellt: Weniger Straftaten im Kreis Freudenstadt – doch eine Auffälligkeit bleibt

Der Kreistag in Freudenstadt beschäftigte sich jüngst mit der Kriminalstatistik. Das erfreuliche: Die Zahlen sinken. Warum das im Bereich der Cyberkriminalität aber wenig bedeutet.
Das Gute vorweg: Die Zahl der Straftaten im Kreis Freudenstadt ist gesunken – und das im zweiten Jahr in Folge. Laut Kriminalstatistik, die der Polizeivizepräsident des Präsidiums Pforzheim, Mathias Bölle, dem Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags präsentierte, verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 3885 Fälle. 295 Fälle weniger als 2024 – ein Minus von knapp sieben Prozent.