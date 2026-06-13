Kriminalstatistik: Minister will Gewalt gegen Gesundheitspersonal eindämmen

Berlin - Attacken gegen das Gesundheitspersonal in Deutschland sollten nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul künftig gesondert in der Kriminalitätsstatistik aufgeführt werden. Der CDU-Politiker verspricht sich davon einen besseren Überblick, wie groß das Problem ist. "Die Angriffe auf Beschäftigte in Arztpraxen oder Krankenhäusern nehmen zu. Aggressionen von Patienten und ihren Angehörigen beschränken sich nicht mehr nur auf Sanitäter", sagte Reul der "Rheinischen Post". "Mittlerweile ist das Problem größer geworden. Das will ich in Zahlen abbilden."

Ärztekammern verlangen schon länger Maßnahmen gegen Angriffe auf Retter und medizinisches Personal. Dabei ist auch von einer "Gewaltspirale" die Rede. Zum Beispiel forderte die Ärztekammer Niedersachsen eine Verschärfung des Strafrechts. "Die langfristigen Folgen von verbalen und körperlichen Angriffen haben vor allem die Attackierten zu tragen", erklärte die Kammer im März zu einem europaweiten Aktionstag gegen Gewalt im Gesundheitswesen. Neben den traumatischen Folgen für die Betroffenen sei auch die Versorgung von Patienten gefährdet, argumentiert die Kammer. "Denn im akuten Moment des Übergriffs wird die Versorgung unterbrochen und verzögert – das birgt hohe Risiken für die Patientensicherheit."

Spezielle Trainings und Alarmknöpfe

"Erst wenn jeder versteht, wie viele Menschen davon betroffen sind, wächst die Erkenntnis über Sicherheitsmängel", sagte Reul der "Rheinischen Post". "Es ist doch Wahnsinn, wenn ein Clan-Mitglied nach einem Angriff im Milieu im Krankenhaus stirbt und dann andere Clan-Mitglieder den Laden auseinandernehmen. Das geht so nicht, das darf niemand ignorieren", so der Minister. "Mir ist aber auch klar, dass wir nicht jedes Krankenhaus mit Sicherheitsschleusen oder Polizei auf den Gängen schützen können."

Als mögliche Maßnahmen nannte Reul spezielle Trainings wie etwa für Beschäftigte in Ausländerämtern, "wo sie lernen, keine Scheren oder andere spitze Gegenstände herumliegen zu lassen, wenn sie Kundenkontakt haben". Darüber hinaus ließe sich über Alarmknöpfe sprechen, damit Krankenhaus- oder Arztpraxen-Personal die Polizei diskret und schnell alarmieren kann.