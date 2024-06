Kriminalstatistik für Vöhrenbach: Hier lässt es sich ruhig schlafen

1 39 Verkehrsunfälle gibt es 2023 in Vöhrenbach – keiner endete tödlich. Die Insassen dieses Fahrzeugs kommen ebenfalls glimpflich davon, als sie mit ihrem Wagen eine rund 15 Meter hohe Böschung hinabstürzen. (Archivfoto) Foto: Feuerwehr

Die Kriminalstatistik zeigt: Es gibt nur wenige Straftaten in der Gemeinde. Im Jahr 2023 waren es 47, elf weniger als im Jahr davor. Worum es dabei hauptsächlich geht.









Link kopiert



In der Sitzung des Vöhrenbacher Gemeinderats stellte der Leiter des Furtwanger Polizeipostens, Rainer Weisser, die Kriminalstatistik für 2023 vor. Zu Anfang nannte er einige statistische Zahlen. Ein wichtiger Indikator für die Sicherheit in einem Ort ist die sogenannte Häufigkeitszahl. Hier werden die gemeldeten Fälle in einem Ort auf 100 000 Einwohner hochgerechnet. Diese Zahl erlaubt damit einen direkten Vergleich für Gemeinden aller Größenordnungen. Landesweit beträgt die Häufigkeitszahl 4952, bundesweit sogar 7042. Für Vöhrenbach liegt sie gerade einmal bei 1271.