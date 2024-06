Kriminalstatistik 2023: Einwohner und Einbrüche im Kreis Rottweil

1 Deutlich gestiegen ist die Zahl der Einbrüche im Kreis. Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com

Kürzlich wurde die Kriminalstatistik 2023 für den Landkreis vorgestellt. Nun reichen das Landratsamt Rottweil und die Polizei noch einige Zahlen zur Einordnung nach.









So lebten, Stand drittes Quartal 2023, insgesamt 143 076 Menschen im Landkreis Rottweil, davon 14,8 Prozent Nicht-Deutsche. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren 1907 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis untergebracht. Berücksichtigt werden dabei gemeindescharf alle Personen, die zum Stichtag entweder Transferleistungen (in der Regel Bürgergeld) erhalten, oder staatlich untergebracht waren (sowohl durch den Landkreis in der vorläufigen Unterbringung als auch in den kommunalen Anschlussunterbringungen).