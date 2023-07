Die Zahl straffälliger Jugendlicher ist von 76 auf 105 und die der Kinder von 30 auf 56 gestiegen, hat Markus Lehmann, Leiter des Polizeireviers Albstadt, dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mitgeteilt. „Oft handelt es sich dabei um Diebstähle oder Körperverletzungen in Gruppen“, so Lehmann. Pro Straftat hätten immer mehr Beteiligte ihre Finger im Spiel, weshalb die Zahl der Tatverdächtigen stieg.

„Besorgniserregend“ nannte Freie-Wähler-Fraktionschefin Manuela Heider den Trend und wollte wissen, ob Lehmann den Einsatz von Streetworkern befürworte. „Grundsätzlich machen wir mit Streetworkern gute Erfahrungen. Wir steuern aber auch mit Präventionsmaßnahmen in Schulen den Bereichen Mediennutzung, Drogen und Gewalt gegen.“

Ob Streetworker tatsächlich wieder in Albstadt zur Kriminalitätsprävention beitragen, steht laut Oberbürgermeister Roland Tralmer in den Sternen – auch angesichts der aktuellen Haushaltssperre. „Wir müssen künftig noch mehr priorisieren.“

Kein „Corona-Knick“ – aber auch keinen Anstieg

Insgesamt ist Lehmann aber zufrieden mit der Kriminalitätsentwicklung in Albstadt. „Landauf, landab sind die Zahlen an Straftaten 2022 gestiegen – nicht aber in Albstadt.“ Den Coronaknick habe es dort nicht gegeben, daher sei auch kein Anstieg zu verzeichnen gewesen. Die Aufklärungsquote stieg indes von 65,8 auf 70,2 Prozent. Über den Vergleich mit der Nachbarstadt Balingen in Sachen Kriminalitätsbelastung freute er sich besonders: Da habe die Eyach-Stadt mit 4861 Straftaten mal die Nase vor Albstadt mit 4559 Delikten pro 100 000 Einwohner – erstmals in Lehmanns Amtszeit.

Mehr Drogen-Kontrollen bedeuten mehr Delikte

In Ebingen wurden – auch aufgrund der höchsten Einwohnerzahl mit 1267 die meisten Straftaten verzeichnet. Im beschaulichen Burgfelden war die Polizei nur in einem Fall gefordert.

Aktiv waren die Beamten im Kampf gegen Drogen. „Wir haben 20 bis 30 Sonderkontrollen in der Ebinger Innenstadt vorgenommen. Da finden wir bei jeder Maßnahme etwas“, erklärt Lehmann den Anstieg von 122 auf 183 BTM-Delikten. „Mehr Kontrollen bedeuten mehr Delikte.“

„Das Sicherheitsgefühl in Albstadt hat gelitten“

Besonders in Erinnerung geblieben ist den Albstädtern das Tötungsdelikt am Ziegelplatz im Dezember. Lehmann: „Das Sicherheitsgefühl in Albstadt hat gelitten. Mit Präsenz in der Öffentlichkeit wollen wir es wiederherstellen.“ Die Straftaten gegen das Leben haben sich – auch wegen jener Tat – auf sechs verdreifacht. Trotzdem sagt Lehmann: „In Albstadt kann man guten Gewissens durch die Straßen gehen.“

Straftaten finden aber nicht nur im öffentlichen Raum statt, womit Lehmann auf die seit Jahren steigenden Sexualdelikte zu sprechen kam. Insgesamt 49 Straftaten – 2021 waren es noch 25 – sind in diesem Segment erfasst worden. Doch: „Darunter sind lediglich vier Vergewaltigungen“, relativierte Lehmann die Zahlen.

Oberbürgermeister Roland Tralmer richtete lobende Worte an die Polizeibeamten und kündigt an, mit städtischer Politik den Rahmen für sinkende Fallzahlen schaffen zu wollen. Ein Beispiel sei das Konzept „Sicherheit und Sauberkeit“ für die Ebinger Innenstadt. „Das war keine Sofortmaßnahme, sondern ist ein laufender Prozess.“