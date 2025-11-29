Kriminalpolizei ermittelt: Pistole nahe Straßburger Weihnachtsmarkt entdeckt

Eine automatische Pistole samt Munition wurde nahe dem Straßburger Weihnachtsmarkt gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Im elsässischen Straßburg ist unweit des Weihnachtsmarktes in einem Gebüsch eine automatische Pistole samt Munition gefunden worden. Beschäftigte des Grünflächenamtes seien bei ihrer Arbeit am Donnerstag auf die funktionsfähige Waffe samt drei Magazinen in einem Waffenkoffer gestoßen, wie die Zeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ und der Sender France 3 unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten.