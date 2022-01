72-Jähriger in Bad Dürrheim offenbar in Scheune ums Leben gekommen

1 Ein 72-Jähriger ist in Bad Dürrheim vermutlich bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Foto: Pleul

Ein 72-Jähriger ist in Bad Dürrheim auf einem Aussiedlerhof ums Leben gekommen. Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.















Bad Dürrheim - Der Landwirt befand sich offenbar in einer Scheune, in der Rundballen gelagert waren. Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen Unfall handelt. Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge bestätigte jedoch lediglich den Tod des 72-Jährigen und die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr zum Einsatzort gerufen wurde. Zur Ursache hielt er sich bedeckt. Die Kriminalpolizei müsse zunächst die Umstände rekonstruieren. Im Einsatz waren außerdem 14 Kräfte der Feuerwehr sowie Notarzt und Rotes Kreuz.