Kriminalpolizei Calw ermittelt: Fall von „Görke“ im Nordschwarzwald – deshalb ist die Droge so gefährlich

Immer mehr Raucher greifen als Alternative zur E-Zigarette. Die neue Droge „Görke“ wird genau über diese konsumiert. Die Polizei warnt davor – auch im Nordschwarzwald.
Anfang des Jahres gab es an einer Schule in Niedersachsen einen gefährlichen Zwischenfall mit dem Konsum der synthetischen Droge „Görke“. Eine 16-jährige Schülerin kam aufgrund von Herz-Kreislaufbeschwerden in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich befand sie sich in Lebensgefahr, nachdem sie die Substanzen über eine E-Zigarette eingeatmet hat, teilte die Polizei Oldenburg damals mit.