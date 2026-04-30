Kriminalitätsstatistik: Wie sich die Zahl der Straftaten in Schwörstadt entwickelt hat

Die Kriminalstatistik der Gemeinde Schwörstadt weist für das Jahr 2025 keine alarmierenden Zahlen aus, sagte der Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, Spencer Diringer, im Gemeinderat.

Danach sind die Straftaten insgesamt um 11,2 Prozent, die Diebstahlskriminalität um 33,3 Prozent, die Straßenkriminalität um 35 Prozent und auch die Rohheitsdelikte (insbesondere Körperverletzungsdelikte) um 41,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Keine Zahlen liefert die Kriminalstatistik für das Jahr 2025 auch in Bezug auf die Gewalt gegen Polizeibeamte. Diesbezüglich liege der Fünf-Jahres-Mittelwert bei 26 Fällen im gesamten Bereich des Polizeireviers Rheinfelden, sagte Diringer.

Zurückgegangen seien darüber hinaus auch die Rauschgiftdelikte auf nunmehr vier Fälle im Jahr 2025 (minus eins bei einem Fünf-Jahres-Mittelwert von sieben Fällen), während die Wohnungseibrüche um einen auf zwei Fälle (Fünf-Jahresmittelwert eins) gestiegen seien.

Zwei Einbrüche im vergangenen Jahr

Auf Nachfrage von Bürgermeister Fabio Jenisch bestätigte der Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, dass die Wohnungseinbrüche bisher auch noch nicht aufgeklärt werden konnten.

Im Hinblick auf die Aufklärungsquote insgesamt verwies Diringer auf einen leichten Rückgang um 5,2 Prozent.

Als stark zunehmend bezeichnete er die Betrugsdelikte, die um 111,1 Prozent auf 19 Fälle gestiegen seien. Dazu zählte er insbesondere Vermögens- und Fälschungsdelikte, die auch im Internet zunähmen.

Gestiegen seien darüber hinaus Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf insgesamt fünf Fälle, wobei bei diesen Straftaten die Aufklärungsquote bei 100 Prozent liege.

Mehr Frauen erstatten Anzeige

Der Leiter des Polizeireviers Rheinfelden betonte in diesem Zusammenhang, dass diesbezüglich mehr Frauen entsprechende Delikte im Vergleich zu früher zunehmend zur Anzeige brächten. Diese Straftaten würden daher eine besondere Aufmerksamkeit erfordern. Dennoch stelle sich die Sicherheitslage in Schwörstadt insgesamt positiv dar, bilanzierte Spencer Diringer.

Als stabil bezeichnete er ferner die Verkehrsunfalllage mit weniger Unfällen mit Personenschäden in Schwörstadt. Schwerpunkte lägen hier bei den Ursachen Geschwindigkeit und Überholen sowie bei den Gruppen junge Fahrer und Senioren. Positiv falle das Fehlen von Unfällen unter Alkohol oder Drogeneinfluss auf.

Keine Unfallschwerpunkte in Schwörstadt

Insgesamt gab es im Jahr 2025 genau 74 Verkehrsunfälle im Gemeindegebiet Schwörstadt, davon 47 Kleinstunfälle und 27 polizeilich aufgenommene Unfälle.

Personenschäden habe es insgesamt vier (drei leichtverletzte und eine schwerverletzte Person) gegeben. Verkehrsunfallfluchten wurden im Jahr 2025 insgesamt 18 registriert, so die Verkehrsunfalllage 2025.

Aus den Reihen der Gemeinderäte wurden derweil Fragen laut, ob das Sonntagsfahrverbot zwischen Schwörstadt und Dossenbach nicht besser kontrolliert werden könnte, weil dieses oftmals ignoriert werde. Außerdem wurde gefragt, ob es in Schwörstadt gegebenenfalls bauliche Schwerpunkte für Verkehrsunfälle gebe, was Bürgermeister Jenisch jedoch verneinte. Weitere Themen beschäftigten sich mit Verkehrsgefährdungen durch E-Roller-Fahrer und einem oftmals unübersichtlichen Schilderwald auf den Straßen, den auch der Leiter des Polizeireviers Rheinfelden bestätigte.

In Bezug auf die E-Roller-Problematik sagte Diringer, dass dies ein Schwerpunktthema für die Polizei in diesem Jahr darstelle.