Kriminalitätsstatistik: Wie sich die Zahl der Straftaten in Schwörstadt entwickelt hat

Die Kriminalstatistik der Gemeinde Schwörstadt weist für das Jahr 2025 keine alarmierenden Zahlen aus, sagte der Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, Spencer Diringer, im Gemeinderat.
Danach sind die Straftaten insgesamt um 11,2 Prozent, die Diebstahlskriminalität um 33,3 Prozent, die Straßenkriminalität um 35 Prozent und auch die Rohheitsdelikte (insbesondere Körperverletzungsdelikte) um 41,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Keine Zahlen liefert die Kriminalstatistik für das Jahr 2025 auch in Bezug auf die Gewalt gegen Polizeibeamte. Diesbezüglich liege der Fünf-Jahres-Mittelwert bei 26 Fällen im gesamten Bereich des Polizeireviers Rheinfelden, sagte Diringer.