Kriminalitätsstatistik: So viele Straftaten verzeichnete das Polizeipräsidium Offenburg 2025

Die Gesamtzahl der Straftaten sowie die Anzahl der Sexualdelikte und Gewaltverbrechen ist 2025 zurückgegangen. Dafür hielten Wohnungseinbrüche die Polizei auf Trab.
„So gute Zahlen hatten wir lange nicht mehr“, erklärte Polizeipräsident Jürgen Rieger am Freitagmorgen. Gemeinsam mit seinem Vize Sigurd Jäger, Leiter des Führungs- und Einsatzstabes, präsentierte er die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2025. Demnach sank die Gesamtzahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg – Ortenau, Landkreis Rastatt und Baden-Baden – um rund 2800 auf nun etwa 43 000.