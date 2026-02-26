Kriminalitätsstatistik: So hat sich die Zahl der Straftaten im Kinzigtal entwickelt

Trotz einzelner Problemfelder lebt es sich im Kinzigtal weiterhin sicher. Das wurde bei der Präsentation der Kriminalstatistik für das Jahr 2025 deutlich.

„Wir leben im Kinzigtal in einer sehr sicheren Region“ – das zog Simon Schmitt, Leiter des Haslacher Polizeireviers, bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für 2025 am Donnerstag als Fazit. Insgesamt sind die Zahlen ziemlich auf dem Vorjahresniveau. Allerdings gab es – gegenläufig zum Trend im Landkreis – deutlich weniger Diebstähle. Dafür nahmen die Betrugsfälle stark zu. Schmitt erläuterte die Statistik im Beisein der Kinzigtäler Bürgermeister, die alljährlich bei der Präsentation dabei sind und Fragen stellen können – ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Polizei, die die Rathauschefs ausdrücklich lobten.

Aufklärungsquote: Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers im vergangenen Jahr 1609 Straftaten gezählt – das ist nur ein leichter Anstieg von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufklärungsquote habe 57,4 Prozent betragen, was einer Abnahme um 2,7 Prozent entspricht. „Dafür gibt es verschiedene Ursachen“, führte Schmitt aus. Einer davon sei der massive Anstieg der Betrugsfälle um 61,9 Prozent. „Bei diesen ist es sehr schwer, die Täter zu ermitteln“, sagte Schmitt.

Schlaglichter: Weitere Schlaglichter, die er nannte, waren die Abnahme der Diebstähle um 20,5 Prozent (minus 102 Fälle), der Rückgang bei Wohnungseinbrüchen um 55,6 Prozent (minus zehn Fälle) sowie die Zunahme bei den Sachbeschädigungen. Hier wurden im vergangenen Jahr 61 Fälle mehr gezählt, was einem Anstieg um 33,5 Prozent entspricht. Erfreulich sei, dass es im Kinzigtal keine Kriminalitätsbrennpunkte gibt.

Häufigkeitszahlen: Im Vergleich zu anderen Städten mit Reviersitz im Polizeipräsidium Offenburg wie Baden-Baden, Kehl, Offenburg oder Rastatt zeige sich deutlich, dass die Einwohner des Kinzigtals sicher leben: Bei der Häufigkeitszahl von Straftaten pro 100 000 Einwohner befindet sich Haslach mit 4534 auf dem drittletzten Platz. Ein genauerer Blick in die einzelnen Gemeinden im Kinzigtal zeigt: In Haslach gab es die meisten Straftaten (Häufigkeitszahl 4534), gefolgt von Zell (4023) und Hausach (3675). Am sichersten ist es in Mühlenbach und Hofstetten. Dort wurden laut Schmitt im vergangenen Jahr gerade einmal zwölf beziehungsweise 16 Straftaten gezählt.

Deliktstruktur: Den Großteil der Taten machen mit 27 Prozent unter „sonstige Straftaten“ zusammengefasste Delikte aus. Dazu gehören zum Beispiel Sachbeschädigungen und Beleidigungen. Vermögens- und Fälschungsdelikte machten 26 Prozent, Diebstahl 25 Prozent und Rohheitsdelikte beziehungsweise Angriffe auf die persönliche Freiheit 15 Prozent aus. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze wie das Aufenthaltsgesetz sowie Rauschgiftdelikte sind mit drei, zwei und einem Prozent die seltensten Delikte.

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Schmitt schlüsselte schließlich auf, wie viele der genannten Vergehen in den Kinzigtäler Gemeinden geschahen. Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung machte den Großteil der Taten Kinderpornografie aus, so der Haslacher Revierleiter. Die meisten davon wurden in Hausach gezählt (neun), gefolgt von Haslach (sieben) und Zell (sechs).

Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum: Diese bezeichnete Revierleiter Schmitt als „unser Sorgenkind“, seien sie doch entscheidend für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. „Das ist eben das, was die Menschen am meisten mitbekommen“, erklärte er. In Haslach wurden 14 Taten gezählt, in Wolfach zehn, in Hausach acht. In den anderen Kommunen waren sie noch geringer. Die meisten dieser Vergehen standen laut Schmitt in Zusammenhang mit Festivitäten.

Diebstähle: Bei den Diebstählen führte mit 122 Haslach die Statistik an. 61 gab es in Hausach und 56 in Zell. Die hohen Fallzahlen stünden nicht in Zusammenhang mit einer Serie, betonte er. „Hier sprechen wir von allen, vom Laden- und Fahrraddiebstahl“, erklärte Schmitt.

Einbrüche: Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Tal hat stark abgenommen. In den meisten Orten gab es 2025 gar keine, und in Haslach reduzierte sich die Zahl von zwölf auf vier. In Hausach, Hornberg, Oberharmersbach und Zell wurde jeweils einer gezählt.

Fälschungs- und Vermögensdelikte: Konträr dazu ist der Trend bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten. So wurden in Zell 2025 148 festgestellt, in Haslach 49, in Hausach 42 und in Hornberg 37. Für die hohe Zahl in Zell konnte Schmitt eine Ursache nennen: Ein Serientäter verkaufte im Internet Autos, nahm Anzahlungen entgegen, zur Übergabe der Fahrzeuge kam es aber nie. „Wir hatten dann halt das Pech, dass der Täter nach Zell zog“, fasste der Revierleiter zusammen.

Rauschgift: Mit Sorge beobachten die Beamten die Zunahme des Handels und des Konsums von Kokain und Amphetaminen, gab Schmitt zu verstehen. „Der Konsum bei den Jugendlichen steigt“, fasste er die Beobachtungen seiner Kollegen zusammen. Allerdings: Täter und deren Eltern zeigten sich meistens einsichtig und erschienen zu den Vorladungen. „Insofern ist die Welt hier noch in Ordnung“, meinte Schmitt. Die Legalisierung von Cannabis mache es für die Polizei aber schwieriger, an Dealer härterer Drogen heranzukommen. Bei einer Ermittlung wegen eines Delikts weicher Drogen sei früher oft herausgekommen, dass nicht nur Marihuana gedealt wurde, berichtete Tobias Haist als Leiter des Ermittlungsdienstes. „Aus polizeilicher Sicht war die Legalisierung nicht durchdacht“, befand er. Insgesamt bewegen sich die absoluten Zahlen für 2025 bei der Rauschgiftkriminalität im Erwerb aber im einstelligen Bereich.

Sachbeschädigung: Als Beispiel hierfür nannte Schmitt beschädigte Autos, eingeschlagene Scheiben, Graffiti oder zerstörte Wahlplakate. Spitzenreiter waren im vergangenen Jahr Haslach mit 65 Delikten, Zell mit 45 und Biberach mit 26.

Häusliche Gewalt: Dazu zählen Körperverletzungen, Bedrohungen, Nachstellungen, Vergewaltigungen und Ähnliches. Insgesamt wurden bei der häuslichen Gewalt 66 angezeigte Fälle für 2025 erfasst. Das entspricht einer Zunahme von knapp 27 Prozent. In Zell und Wolfach gab es 13 Anzeigen, in Biberach acht sowie in Haslach und Hausach je sieben. „Die Steigerung hier ist komplex zu erklären“, befand Schmitt. Sie begründe sich unter anderem wohl in „On-off-Beziehungen“ und der höheren Anzeigebereitschaft.

Tatverdächtige

584 der Tatverdächtigen waren 2025 männlich, 152 weiblich. Die meisten waren Erwachsene (565). Bedenklich finden die Ermittlern die Zunahme der Kinder bei den Tätern: Waren es 2024 noch 27 Kinder, die auffällig geworden waren, sind es im vergangenen Jahr schon 51 gewesen. Die meisten hatten sich Ladendiebstahl oder die Verbreitung von pornografischem Material zu Schulden kommen lassen, wusste Schmitt. „Einmal etwas mit fragwürdigen Inhalt in eine Whatsapp-Gruppe gestellt und schon ist es passiert. Das ist nicht nur hier so, sondern überall“, fasste Schmitt zusammen. Ein Drittel der Verdächtigen hat keinen deutschen Pass. Die Ausländerkriminalität sei aber insgesamt rückläufig. Von 262 sank die Zahl auf 243 nichtdeutsche Tatverdächtige.