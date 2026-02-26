Kriminalitätsstatistik: So hat sich die Zahl der Straftaten im Kinzigtal entwickelt

Trotz einzelner Problemfelder lebt es sich im Kinzigtal weiterhin sicher. Das wurde bei der Präsentation der Kriminalstatistik für das Jahr 2025 deutlich.
„Wir leben im Kinzigtal in einer sehr sicheren Region“ – das zog Simon Schmitt, Leiter des Haslacher Polizeireviers, bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für 2025 am Donnerstag als Fazit. Insgesamt sind die Zahlen ziemlich auf dem Vorjahresniveau. Allerdings gab es – gegenläufig zum Trend im Landkreis – deutlich weniger Diebstähle. Dafür nahmen die Betrugsfälle stark zu. Schmitt erläuterte die Statistik im Beisein der Kinzigtäler Bürgermeister, die alljährlich bei der Präsentation dabei sind und Fragen stellen können – ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Polizei, die die Rathauschefs ausdrücklich lobten.