Kriminalitätsstatistik Haiterbach: Das ist der sicherste Stadtteil

Der Polizeihauptkommissar von Haiterbach präsentiert die Statistik der Straftaten von 2024. Einige Werte zeigen, dass einzelne Straftaten im Vergleich zum Vorjahr zunehmen.
Wie viele Fälle gab es im vergangenen Jahr? Wie auffällig ist Haiterbach im Vergleich zu anderen Gebieten? Welche Straftaten werden am häufigsten begangen? Darüber informiert Polizeihauptkommissar Hubert Kreidler. Bei einer Sitzung des Gemeinderats präsentiert er jüngst Haiterbachs Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr.