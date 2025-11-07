Kriminalitätsstatistik: 2025 schon zwölf Diebstähle auf Nusplinger Friedhof

Polizeibeamte berichteten den Nusplinger Gemeinderäten über die Kriminalitätsstatistik 2024 – und blickten auf 2025 voraus. Diebstähle auf dem Friedhof stechen heraus.
„Nicht wirklich Dramatisches“ hatte Polizeihauptkommissar Jens Döppert vom Polizeiposten Meßstetten zur Kriminalstatistik von Nusplingen für das Jahr 2024 in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend zu berichten. Gemeinsam mit dem Leiter des Polizeireviers Albstadt, Detlef Wysotzki, stand er dem Gremium Rede und Antwort. Die Zahl der Unfälle sei im vergangenen Jahr deutlich zurück gegangen, so Döppert. Fünf Personen seien bei 21 Verkehrsunfällen leicht verletzt worden.