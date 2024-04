Zwei Ukrainer in Bayern getötet - Russe tatverdächtig

1 Ob sich die drei Männer kannten, dazu konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen (Symbolfoto). Foto: Hannes P Albert/dpa

Im friedlichen Murnau werden zwei Ukrainer erstochen. Kurze Zeit später fasst die Polizei den Tatverdächtigen - ein Russe. Unklar ist, ob der russische Angriffskrieg eine Rolle spielte.









Murnau am Staffelsee - Auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau in Oberbayern sind zwei Männer aus der Ukraine getötet worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen Mann fest, der als dringend tatverdächtig gilt. Es handelt sich dabei um einen 57 Jahre alten Russen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.