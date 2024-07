Kriminalität: Zwei Tote bei Gewalttat in Wiesbaden

Zwei Tote bei Gewalttat in Wiesbaden

1 In Wiesbaden sind bei zwei Menschen getötet worden, die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Mann meldet sich bei der Polizei und sagt, er habe zwei Menschen getötet. Die Polizei spricht von einer Gewalttat im familiären Umfeld.









Link kopiert



Wiesbaden - In Wiesbaden sind bei einer Gewalttat im familiären Umfeld zwei Menschen getötet worden. Der Tatverdächtige habe sich selbst bei der Polizei gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dies sei um kurz vor 18 Uhr am Montag gewesen. Vor Ort habe er sich widerstandslos festnehmen lassen. Gefunden wurden den Angaben zufolge die Leichen einer 45 Jahre alten Frau und eines 75 Jahre alten Mannes. Der Hintergrund der Tat sei noch völlig unklar, sagte der Sprecher.