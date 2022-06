FC Holzhausen im Glück Die Bilder zum historischen Oberliga-Aufstieg

Es ist vollbracht! Nachdem der FC Holzhausen eigentlich in der Verbandsliga nur die Klasse halten wollte, haben es die Rot-Schwarzen nun in der Relegation vollbracht. Gegen den FC Denzlingen wurde in souveräner Art und Weise der Schritt in die Fünftklassigkeit getan. Wir haben die Bilder zu einem außergewöhnlichen Tag.