Kriminalität: Zeugen wollen RAF-Räuber Garweg in Hamburg gesehen haben

Zeugen wollen RAF-Räuber Garweg in Hamburg gesehen haben

1 Ist der gesuchte Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg nach Hamburg geflüchtet? Gleich mehrere Zeugen wollen ihn dort laut Landeskriminalamt Niedersachsen gesehen haben. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Jahrelang war die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin untergetaucht. Doch wo ist der gesuchte Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg? Ermittler haben einen Verdacht.









Hannover/Hamburg - Der untergetauchte frühere RAF-Terrorist Burkhard Garweg soll sich laut Zeugenaussagen in Hamburg aufgehalten haben. Mehrere Personen hätten angegeben, den 56-Jährigen Ende Oktober in der Hansestadt gesehen zu haben, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen. Die Hinweise seien "plausibel und glaubhaft" - und gewichtiger, als wenn sie nur von einem Menschen stammten. Garweg soll demnach im Bezirk Altona als Fotograf oder Assistent eines Fotografen gearbeitet haben. Den Angaben zufolge verbrachte er seine Jugendzeit in Hamburg. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.