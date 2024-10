Zerstückelte Leiche in USA gefunden - Tochter unter Verdacht

1 In einem kleinen Ort im Bundesstaat Kentucky hat die Polizei einen schaurigen Fund gemacht. (Symbolbild) Foto: Frank Bowen IV/The Cincinnati Enquirer via AP/dpa

In einem entlegenen kleinen Ort im US-Bundesstaat Kentucky machen Polizisten einen erschreckenden Fund. Noch ist unklar, was genau für gruselige Szenen sich am Tatort abgespielt haben.









Washington/Mount Olivet - Im US-Bundesstaat Kentucky ermittelt die Polizei in einem schaurigen Kriminalfall. In dem kleinen Ort Mount Olivet fanden Polizisten US-Medien zufolge die zerstückelte Leiche einer Frau auf einem Grundstück und später auch menschliche Überreste in einem Kochtopf im Haus.