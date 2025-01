Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln derzeit gegen zwei bulgarische Männer im Alter von 45 und 23 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Den Männern wird laut Mitteilung zur Last gelegt, mehrere Dutzend Warensendungen in einem hohen vierstelligen Wert gestohlen zu haben. Das Duo befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Der betriebsinternen Ermittlungsabteilung eines Post- und Paketdienstleisters war ab Ende des vergangenen Jahres das wiederholte Fehlen mehrerer Paketsendungen aufgefallen, worauf der bei einem Subunternehmer angestellte und an der Verteilung beteiligte 45-Jährige ins Visier der Nachforschungen geriet.

Beschuldigte wurden festgenommen

Am Samstag wurde er zusammen mit einem 23-jährigen mutmaßlichen Komplizen in Haigerloch von Polizeibeamten vorläufig festgenommen, als die Männer gerade dabei waren, einen zuvor in einem Verteilzentrum ohne entsprechende Registrierung aufgenommenen Rollcontainer mit mehreren Dutzend Paketen von einem Anhänger in einen Lkw umzuladen.

Bei der folgenden Durchsuchung der gemeinsamen Anschrift des Duos in Haigerloch fanden und beschlagnahmten die Beamten eine Vielzahl weiterer Warensendungen. Der Gesamtwert der Warensendungen dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Ermittlungen dauern an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden die Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Die Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu der Herkunft der beschlagnahmten Warensendungen sowie zu möglichen Komplizen dauern an.