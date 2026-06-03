Kriminalität: Vierfach-Mord an Tankstelle erschüttert Italien

Im Süden des Landes werden vier ausländische Billiglöhner brutal getötet. Der Mord wirft ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in Italiens Landwirtschaft - die auch deutsche Supermärkte versorgt.
Cosenza - Es sind Bilder einer Überwachungskamera, wie sie überall auf der Welt in Tankstellen hängen. Und es sind Bilder von seltener Brutalität. Zwei Männer, die mit dem Tankstutzen Benzin in einen Minivan pumpen - nicht in den Tank, sondern ins Innere hinein. Dann setzen sie das Auto in Brand und halten von außen die Türen zu. Man sieht voller Entsetzen, wie der Fiat Ulisse mächtig hin und her schwankt, weil sich die verbliebenen Insassen zu befreien versuchen. Vergebens. Dann rennen die beiden anderen in höchster Eile weg.