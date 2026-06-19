Kriminalität: Versuchter Mord in Heim? - Pfleger angeklagt

Der Mann soll in einem Heim in Hessen fünf Bewohnern Insulin gespritzt haben, ohne dass dies medizinisch notwendig war. Zwei Fälle sind besonders im Fokus.
Frankfurt/Main - Ein Pfleger soll mehreren Bewohnern in einem Pflegeheim in Hessen ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt und sie so in Gefahr gebracht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den heute 38-Jährigen erhoben. Es steht der Verdacht des versuchten Mordes, des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung im Raum.