Verdächtiger für vierfachen Mord in Solingen ermittelt

1 Eine weiße Rose an einer Absperrbake vor dem Brandort in Solingen am 27. März. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Zwei Wochen nach dem Feuer in Solingen, bei dem eine vierköpfige Familie starb, haben die Ermittler einen Verdächtigen ermittelt. Er soll am Montag versucht haben, einen Menschen zu skalpieren.









Link kopiert



Solingen/Wuppertal - Zwei Wochen nach dem verheerenden Feuer mit vier Toten in Solingen hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Er steht unter dem Verdacht des vierfachen Mordes, wie die Ermittler am Mittwoch in Wuppertal berichteten.