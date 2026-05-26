Kriminalität: Verabredung zum Mord? Polizei nimmt mehrere Jugendliche fest

Vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren sollen eine schwere Straftat geplant haben. Die Polizei in Baden-Württemberg griff rechtzeitig ein – und nahm sie fest. Was bisher über den Fall bekannt ist.
Esslingen am Neckar - Polizisten haben in Esslingen bei Stuttgart vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festgenommen – und so mutmaßlich eine Gewalttat verhindert. Sie sollen eine schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person geplant haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mitteilten. Durch den schnellen Zugriff habe die Tat verhindert werden können.