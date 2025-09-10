Kriminalität: USA: Trump fordert für tödlichen Angriff in Bahn Todesstrafe

Ein schreckliches Video macht in den sozialen Medien in den USA die Runde. Es soll einen tödlichen Angriff in einer Stadtbahn zeigen. Trump fordert die Höchststrafe.
Washington/Charlotte - Nach einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau in einer Stadtbahn in den USA fordert US-Präsident Donald Trump die Todesstrafe für den Täter. Er solle einen schnellen Prozess bekommen und die "TODESSTRAFE" erhalten. "Es kann keine andere Option geben!!!", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.