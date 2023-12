1 Der abgesperrte Tatort: Die Tat ereignete sich im Stadtteil Far Rockaway, südlich vom Flughafen John F. Kennedy. Foto: Kyle Mazza/TheNEWS2/ZUMA/dpa

Blutbad in New York: Mit einem Steakmesser ersticht ein Mann vier Menschen, darunter zwei Kinder. Der Täter wird von der Polizei getötet.









Link kopiert



New York - Ein Mann in New York soll vier Menschen mit einem Steakmesser erstochen haben, darunter ein elfjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Junge.