Kriminalität: US-Polizisten bei Ermittlungen zu häuslicher Gewalt getötet

Ein mutmaßlicher Stalker wird am Wohnort seiner Ex-Freundin im Bundesstaat Pennsylvania mit einer Waffe gesehen. Polizisten machen sich auf die Suche nach ihm. Für einige endet der Einsatz tödlich.
North Codorus Township - Nach den tödlichen Schüssen auf drei Polizisten im US-Bundesstaat Pennsylvania haben die Ermittler erste Informationen zu den Hintergründen der Tat bekanntgegeben. Die Polizisten waren wegen Ermittlungen zu einem Fall häuslicher Gewalt in North Codorus Township im Einsatz gewesen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Dort seien sie von einem mutmaßlichen Stalker erschossen worden, der zudem zwei weitere Polizisten schwer verletzte.