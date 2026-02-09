Kriminalität: Unter Mordverdacht stehende 17-Jährige weiter auf der Flucht

Weil die Tatverdächtige erst behauptete, in Notwehr gehandelt zu haben, ließ man sie laufen. Doch nach der Auswertung ihres Handys wird sie als mutmaßliche Mörderin gesucht - auch mit Fahndungsfoto.
Castrop-Rauxel - Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 17 Jahre alten Schüler in Castrop-Rauxel sucht die Polizei weiter nach der gleichaltrigen Tatverdächtigen. Seit dem Zeugenaufruf und der öffentlichen Fahndung nach ihr mit einem Foto seien einige Hinweise eingegangen, sagte Staatsanwalt Henner Kruse. Diese seien aber nicht zielführend gewesen. Die Jugendliche sei weiter flüchtig.