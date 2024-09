Kriminalität: Unbekannte saugen in Zimmern Diesel aus einem LKW-Tank

Unbekannte saugen in Zimmern Diesel aus einem LKW-Tank

1 Die Polizei sucht Dieseldiebe (Symbolfoto). Foto: Pixabay

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall auf einem Firmengelände an der Straße Kalkofen in Zimmern ob Rottweil. So viele haben die Diebe mitgehen lassen.









Link kopiert



Zwischen Freitag, 6. September, und Montag, 9. September, haben Unbekannte in Zimmern ob Rottweil aus einem Lastwagen 200 Liter Diesel abgesaugt. Der LKW war zuvor vollgetankt auf einem Firmengelände an der Straße Kalkofen abgestellt worden. Der Tank des Lastwagens war nicht verschlossen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 / 4770, in Verbindung setzen.