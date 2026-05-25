Kriminalität: Totes Kind in Bretagne gefunden - 16-Jähriger festgenommen

1 In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser 12 Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt. (Archivbild) Foto: Patrick Seeger/dpa Ein schockierender Fund in Rennes: Ein lebloser 12 Jahre alter Junge wird im Uferbereich eines Flusses entdeckt. Die Behörden haben einen Verdacht gegen einen anderen Minderjährigen.







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Rennes - In der französischen Stadt Rennes ist die Leiche eines zwölfjährigen Jungen gefunden worden. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das tote Kind sei am Sonntag mit einem sehr fest um seinen Hals gebundenen nassen Badehandtuch im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden. Den herbeigerufenen Rettungskräften gelang es demnach nicht, das Kind wiederzubeleben. Der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.