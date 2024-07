Kriminalität: Toter in Hotelzimmer in Mainz gefunden

Toter in Hotelzimmer in Mainz gefunden

1 Großeinsatz in Mainz nahe des Rheins: In einem Hotelzimmer wurde eine tote Person gefunden, eine weitere erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

In einem Hotelzimmer in Mainz wird ein Toter gefunden, eine weitere schwer verletzte Person muss wiederbelebt werden. Noch sind die Hintergründe völlig unklar.









Link kopiert



Mainz - In einem Hotelzimmer in Mainz ist ein tödlich verletzter Mensch gefunden worden. Eine zweite Person sei schwer verletzt und müsse reanimiert werden, teilte die Polizei mit. Zu den Hintergründen, dem Ablauf der Tat und zum Motiv machte sie zunächst keine Angaben. Entdeckt worden war die Leiche den Angaben zufolge am Vormittag gegen 10.00 Uhr.