1 Ein Polizeiauto steht in der Zufahrt zur Tiefgarage eines Baumarkts, wo die Leiche einer Frau im Kofferraum eines Autos gefunden worden ist. Foto: Moller-Schuh/vifogra/dpa

Eine 19-Jährige liegt tot in einem Kofferraum. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Verdächtiger ist inzwischen festgenommen. Doch viele Fragen sind noch offen.









Link kopiert



Regensburg - Grausiger Fund in einer Tiefgarage in Regensburg: Im Kofferraum eines Autos haben Polizisten eine tote 19-Jährige entdeckt. Die Ermittler verdächtigen einen 55-Jährigen, die junge Frau getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob dieser einem Ermittlungsrichter vorgeführt werde, sagte Polizeisprecher Michael Zaschka am Sonntag. In welchem Verhältnis der Verdächtige zu dem Opfer steht, sagte er nicht.