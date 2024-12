2 Die Polizei hat zahlreiche Hinweise erhalten. Foto: Stefan Jeremiah/AP/dpa

Der Mann, der den Chef eines großen Versicherungskonzerns ermordet haben soll, ist weiter auf der Flucht. Neue Bilder und rätselhafte Botschaften auf der Munition könnten die Fahnder weiterbringen.









New York - Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef mitten in New York fahnden die Ermittler mit neuen Fotos nach dem Schützen. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) zwei Bilder, auf denen erstmals das Gesicht des mutmaßlichen Täters unverdeckt zu sehen ist.