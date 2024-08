Kriminalität: Taxifahrer soll in Köln gezielt Menschen angefahren haben

Taxifahrer soll in Köln gezielt Menschen angefahren haben

Ein Taxifahrer soll in der Kölner Altstadt mit hohem Tempo gezielt Menschen angefahren haben. Insgesamt wurden in Köln und Essen fünf Frauen und ein Mann verletzt.









Köln - Ein Taxifahrer soll in Köln mit seinem Wagen gezielt Passanten angefahren haben. Insgesamt wurden fünf Frauen und ein Mann verletzt. Der 44-Jährige aus Velbert habe in der Kölner Altstadt Zeugen zufolge seinen Wagen gezielt und mit hohem Tempo auf Frauen zugesteuert, von denen zwei schwer und zwei leicht verletzt wurden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zuvor soll das Taxi bereits in Essen eine 50-jährige Frau lebensgefährlich verletzt haben.