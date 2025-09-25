Kriminalität: Südafrika: 25 Jahre Haft für Tötung von deutschem Urlauber

Für einen Mann aus Hessen endete der Safari-Urlaub in Südafrika tödlich. Im November wurde ein Südafrikaner dafür als Mörder verurteilt. Nun verkündete der Richter das Strafmaß.
Kabokweni - Nach dem gewaltsamen Tod eines deutschen Urlaubers in Südafrika hat der Täter eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren erhalten. Der 38-jährige Südafrikaner war bereits im vergangenen November für die Tat wegen Mordes verurteilt worden. Zudem wurde er wegen versuchten bewaffneten Raubüberfalls und illegalen Waffenbesitzes schuldig gesprochen.